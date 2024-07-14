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Очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
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09:03 14.07.2024 (обновлено: 10:27 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959528201.html
Очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности
Очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
Очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности
Посетители митинга, где было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, пожаловались на безразличие со стороны служб безопасности, следует из... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:03
2024-07-14T10:27
сша
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посетители митинга, где было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, пожаловались на безразличие со стороны служб безопасности, следует из материала американской NBC News. "До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем (Трампе - ред.)", - приводит NBC News слова одной из посетительниц митинга в материале на своем сайте. Женщина, представившаяся журналистам как Эрин, рассказала, что услышала четыре хлопка, после чего на сцену бросились агенты службы безопасности, окружив Трампа, державшегося за окровавленное ухо. В это же время рядом с женщиной истекал кровью один из зрителей, вероятно пораженный одним из выстрелов. Еще один зритель по имени Джозеф, пообщавшийся с американскими журналистами, заявил, что часть посетителей сперва приняла выстрелы за хлопки фейерверков, хотя, по его словам, звуки были очень громкими и близкими. По словам Джозефа, некоторые зрители посчитали происходящее розыгрышем из-за чего вся ситуация погрузилась в хаос. Мужчина также рассказал, что один из зрителей, сидевший лицом к Трампу, судя по всему был ранен в затылок, после чего упал с трибун. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959526664.html
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сша, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности

NBC News: очевидцы покушения на Трампа пожаловались на службы безопасности

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посетители митинга, где было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, пожаловались на безразличие со стороны служб безопасности, следует из материала американской NBC News.
«
"До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем (Трампе - ред.)", - приводит NBC News слова одной из посетительниц митинга в материале на своем сайте.
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа
08:46
Женщина, представившаяся журналистам как Эрин, рассказала, что услышала четыре хлопка, после чего на сцену бросились агенты службы безопасности, окружив Трампа, державшегося за окровавленное ухо. В это же время рядом с женщиной истекал кровью один из зрителей, вероятно пораженный одним из выстрелов.
Еще один зритель по имени Джозеф, пообщавшийся с американскими журналистами, заявил, что часть посетителей сперва приняла выстрелы за хлопки фейерверков, хотя, по его словам, звуки были очень громкими и близкими. По словам Джозефа, некоторые зрители посчитали происходящее розыгрышем из-за чего вся ситуация погрузилась в хаос. Мужчина также рассказал, что один из зрителей, сидевший лицом к Трампу, судя по всему был ранен в затылок, после чего упал с трибун.
© соцсетиКадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© соцсети
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сын Трампа сделал заявление после покушения на отца
08:30
 
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