https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html

ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

Федеральное бюро расследований установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа, им оказался 20-летний мужчина из... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:35

2024-07-14T06:35

2024-07-14T08:09

в мире

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании, сообщила журналист телеканала CNN Эбби Филлип."Джон Миллер из CNN сообщает, что ФБР идентифицировало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но его источники сообщают, что подозреваемый - двадцатилетний мужчина из Пенсильвании", - написала журналист телеканала в соцсети Х.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T06:35 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, фбр, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша, пенсильвания, джо байден