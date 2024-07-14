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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.07.2024
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09:54 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pogoda-1959537456.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.07.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Следующая неделя в Москве вновь будет очень теплой, температура в дневные часы может достигать плюс 25 - плюс 30 градусов, а в отдельные дни возможны... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:54
2024-07-14T09:54
общество
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следующая неделя в Москве вновь будет очень теплой, температура в дневные часы может достигать плюс 25 - плюс 30 градусов, а в отдельные дни возможны кратковременные грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Рабочая неделя в столичном регионе существенных изменений в погоде не принесет, она по-прежнему будет очень теплой, с температурой в дневные часы плюс 25 - плюс 30 градусов, и в отдельные дни будут возможны кратковременные грозовые дожди", - рассказал Леус. Он отметил, что минувшей ночью местами, преимущественно в южной половине московского региона, прошли кратковременные дожди, в отдельных районах выпало до 12 миллиметров осадков.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Леус: следующая неделя в Москве будет очень теплой, возможны грозы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жаркая погода в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следующая неделя в Москве вновь будет очень теплой, температура в дневные часы может достигать плюс 25 - плюс 30 градусов, а в отдельные дни возможны кратковременные грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Рабочая неделя в столичном регионе существенных изменений в погоде не принесет, она по-прежнему будет очень теплой, с температурой в дневные часы плюс 25 - плюс 30 градусов, и в отдельные дни будут возможны кратковременные грозовые дожди", - рассказал Леус.
Он отметил, что минувшей ночью местами, преимущественно в южной половине московского региона, прошли кратковременные дожди, в отдельных районах выпало до 12 миллиметров осадков.
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