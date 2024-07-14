https://ria.ru/20240714/pogoda-1959529558.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Местами ливни и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в отдельных районах столичного региона может выпасть до 20 миллиметров осадков, или почти... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:18
2024-07-14T09:18
2024-07-14T09:28
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Местами ливни и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в отдельных районах столичного региона может выпасть до 20 миллиметров осадков, или почти четверть июльской нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который во второй половине дня принесет в Москву и окрестности уплотнение облачности, вызовет местами кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут носить ливневой характер и сопровождаться грозами. Однако температура воздуха по-прежнему останется выше нормы, максимальные показания термометров в Москве сегодня плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31… В отдельных районах может выпасть до 15-20 миллиметров осадков, что близко к четверти от месячной нормы июля", - рассказал Леус.Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе он может быть порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Леус: четверть нормы осадков июля выпадет в московском регионе