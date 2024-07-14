https://ria.ru/20240714/pochta-1959799759.html
В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями
В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями
В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями ко Дню российской почты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-14T09:49
2024-07-14T09:49
2024-07-15T15:54
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями ко Дню российской почты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. День российской почты отмечается в воскресенье. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году восстановят 11 домов, в которых работают почтовые отделения - важные логистические пункты города. Ко Дню российской почты, который отмечают во второе воскресенье июля, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о самых интересных проектах", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы по капитальному ремонту пройдут в доме 34–38 на улице Большая Ордынка, в доме 7–9 по Краснопрудной улице, в доме 15, строении 1 на Новой Басманной улице.
https://realty.ria.ru/20240712/remont-1959050686.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, почта россии, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Почта России, Капремонт в Москве
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Москве восстановят 11 домов с почтовыми отделениями ко Дню российской почты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
День российской почты отмечается в воскресенье.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году восстановят 11 домов, в которых работают почтовые отделения - важные логистические пункты города. Ко Дню российской почты, который отмечают во второе воскресенье июля, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о самых интересных проектах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы по капитальному ремонту
пройдут в доме 34–38 на улице Большая Ордынка, в доме 7–9 по Краснопрудной улице, в доме 15, строении 1 на Новой Басманной улице.