https://ria.ru/20240714/pensiya-1959494952.html

Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию - РИА Новости, 14.07.2024

Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:15

2024-07-14T02:15

2024-07-14T02:15

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.“Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость”, — заключила Мирзабалаева.

https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html

https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия