Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию
Доцент Мирзабалаева призвала развивать культуру пенсионных накоплений
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии
6 июля, 02:20
Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.
“Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость”, — заключила Мирзабалаева.