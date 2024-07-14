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Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию - РИА Новости, 14.07.2024
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02:15 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pensiya-1959494952.html
Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию
Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию - РИА Новости, 14.07.2024
Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию
Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:15
2024-07-14T02:15
общество
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.“Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость”, — заключила Мирзабалаева.
https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html
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общество, россия
Общество, Россия
Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

Доцент Мирзабалаева призвала развивать культуру пенсионных накоплений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.
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Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.
“Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость”, — заключила Мирзабалаева.
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