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"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 14.07.2024 (обновлено: 04:44 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html
"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона
"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона - РИА Новости, 14.07.2024
"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона
Большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX, заявила обозреватель журнала National Interest Майя... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:30
2024-07-14T04:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
general dynamics
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX, заявила обозреватель журнала National Interest Майя Карлин. Компания General Dynamics представила прототип основного боевого танка AbramsX осенью 2022 года. Среди основных особенностей машины — новое облегченное орудие, необитаемая башня и гибридная электро-дизельная силовая установка. Однако, по мнению журналистки, новая машина ничем отличается от старых в плане защищенности."Растущие потери танков (на Украине. — Прим. ред.) &lt;...&gt; говорят об уязвимости даже самых современных ОБТ против продвинутых противотанковых вооружений. Тысячи танков были потеряны &lt;…&gt; с февраля 2022 года. Несмотря на такие результаты, США все равно настроены на создание дорогого нового гибридно-электрического ОБТ (AbramsX. — Прим. ред.)", — отметила она.По словам Карлин, особую опасность представляют литиевые батареи, которыми питается электродвигатель машины. Их повреждения чреваты фатальными для танка взрывами."Армии будет сложно обосновать такие большие затраты на военную систему, танк, которую можно столько легко уничтожить в бою", — заключила обозреватель.США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, general dynamics , m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, General Dynamics , M1 Abrams
"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона

NI: потери на Украине ставят под сомнение траты на экспериментальный AbramsX

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX, заявила обозреватель журнала National Interest Майя Карлин.
Компания General Dynamics представила прототип основного боевого танка AbramsX осенью 2022 года. Среди основных особенностей машины — новое облегченное орудие, необитаемая башня и гибридная электро-дизельная силовая установка. Однако, по мнению журналистки, новая машина ничем отличается от старых в плане защищенности.
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3 июля, 08:00
"Растущие потери танков (на Украине. — Прим. ред.) <...> говорят об уязвимости даже самых современных ОБТ против продвинутых противотанковых вооружений. Тысячи танков были потеряны <…> с февраля 2022 года. Несмотря на такие результаты, США все равно настроены на создание дорогого нового гибридно-электрического ОБТ (AbramsX. — Прим. ред.)", — отметила она.
По словам Карлин, особую опасность представляют литиевые батареи, которыми питается электродвигатель машины. Их повреждения чреваты фатальными для танка взрывами.
«
"Армии будет сложно обосновать такие большие затраты на военную систему, танк, которую можно столько легко уничтожить в бою", — заключила обозреватель.
США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.
А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАGeneral DynamicsM1 Abrams
 
 
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