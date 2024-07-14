https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html

"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона

"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона - РИА Новости, 14.07.2024

"Растущие потери": в Штатах забили тревогу из-за нового оружия Пентагона

Большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX, заявила обозреватель журнала National Interest Майя... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:30

2024-07-14T02:30

2024-07-14T04:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX, заявила обозреватель журнала National Interest Майя Карлин. Компания General Dynamics представила прототип основного боевого танка AbramsX осенью 2022 года. Среди основных особенностей машины — новое облегченное орудие, необитаемая башня и гибридная электро-дизельная силовая установка. Однако, по мнению журналистки, новая машина ничем отличается от старых в плане защищенности."Растущие потери танков (на Украине. — Прим. ред.) <...> говорят об уязвимости даже самых современных ОБТ против продвинутых противотанковых вооружений. Тысячи танков были потеряны <…> с февраля 2022 года. Несмотря на такие результаты, США все равно настроены на создание дорогого нового гибридно-электрического ОБТ (AbramsX. — Прим. ред.)", — отметила она.По словам Карлин, особую опасность представляют литиевые батареи, которыми питается электродвигатель машины. Их повреждения чреваты фатальными для танка взрывами."Армии будет сложно обосновать такие большие затраты на военную систему, танк, которую можно столько легко уничтожить в бою", — заключила обозреватель.США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.

https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html

https://ria.ru/20240613/abrams-1952212386.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, general dynamics , m1 abrams