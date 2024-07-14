https://ria.ru/20240714/opasnost-1959526510.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.07.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:45

2024-07-14T08:45

2024-07-14T08:45

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 08.08 мск. Через 29 минут угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино