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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.07.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:45
2024-07-14T08:45
2024-07-14T08:45
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 08.08 мск. Через 29 минут угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области