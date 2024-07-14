https://ria.ru/20240714/ochered-1959532732.html

Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин

Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин - РИА Новости, 14.07.2024

Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти и уже превысила 700 машин, время ожидания около трех часов, сообщает оперативный Telegram-канал РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:31

2024-07-14T09:31

2024-07-14T09:31

общество

керчь

азовское море

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти и уже превысила 700 машин, время ожидания около трех часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 8.00 мск в очереди находилось 600 транспортных средств. "В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 9.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html

https://ria.ru/20240304/zakharova-1931020195.html

керчь

азовское море

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общество, керчь, азовское море, крымский мост