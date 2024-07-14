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Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин - РИА Новости, 14.07.2024
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09:31 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/ochered-1959532732.html
Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин - РИА Новости, 14.07.2024
Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти и уже превысила 700 машин, время ожидания около трех часов, сообщает оперативный Telegram-канал РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:31
2024-07-14T09:31
общество
керчь
азовское море
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти и уже превысила 700 машин, время ожидания около трех часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 8.00 мск в очереди находилось 600 транспортных средств. "В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 9.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
https://ria.ru/20240304/zakharova-1931020195.html
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общество, керчь, азовское море, крымский мост
Общество, Керчь, Азовское море, Крымский мост
Очередь перед Крымским мостом превысила 700 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани превысила 700 машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти и уже превысила 700 машин, время ожидания около трех часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 8.00 мск в очереди находилось 600 транспортных средств.
Грузовые машины на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
6 июля, 21:06
«
"В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Данные приведены по состоянию на 9.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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ОбществоКерчьАзовское мореКрымский мост
 
 
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