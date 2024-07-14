https://ria.ru/20240714/obama-1959508582.html

Обама пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Обама пожелал Трампу скорейшего выздоровления - РИА Новости, 14.07.2024

Обама пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в соцсети Х после стрельбы на митинге. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:14

2024-07-14T04:14

2024-07-14T08:27

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

барак обама

джордж буш (младший)

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в соцсети Х после стрельбы на митинге."В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить нашу приверженность вежливости и уважению в нашей политике. Мы с Мишель (Обамой) желаем ему скорейшего выздоровления", - написал Обама. На инцидент также отреагировал экс-президент США Джордж Буш-младший. "Лаура и я рады, что президент Трамп в безопасности после трусливого нападения", - приводит слова политика в соцсети Х его президентский центр. Он поблагодарил сотрудников Секретной службы США за быструю реакцию.Экс-президент США демократ Билл Клинтон также заявил в соцсети Х, что "насилию нет места в Америке". "Мы с Хиллари благодарны, что президент Трамп в безопасности, переживаем за всех, кто пострадал при нападении на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и благодарны за быстрые действия Секретной службы США", - добавил Клинтон.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/borrel-1959503245.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T04:14 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, барак обама, джордж буш (младший), покушение на дональда трампа