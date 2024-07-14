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В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус - РИА Новости, 14.07.2024
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09:14 14.07.2024 (обновлено: 09:24 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/novosibirsk-1959529061.html
В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус
В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус - РИА Новости, 14.07.2024
В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус
Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:14
2024-07-14T09:24
происшествия
авто
новосибирск
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БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. "Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "ФАВ" в состоянии алкогольного опьянения у дома 71 по улице Блюхера совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус "Киа Гранберд". В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля "ФАВ", один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/snegokhod-1924962985.html
новосибирск
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происшествия, авто, новосибирск
Происшествия, Авто, Новосибирск
В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус, один человек погиб

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирске
На месте ДТП в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону.
"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "ФАВ" в состоянии алкогольного опьянения у дома 71 по улице Блюхера совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус "Киа Гранберд". В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля "ФАВ", один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоНовосибирск
 
 
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