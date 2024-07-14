https://ria.ru/20240714/novosibirsk-1959529061.html

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус - РИА Новости, 14.07.2024

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил автобус

Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:14

2024-07-14T09:14

2024-07-14T09:24

происшествия

авто

новосибирск

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БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. "Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "ФАВ" в состоянии алкогольного опьянения у дома 71 по улице Блюхера совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус "Киа Гранберд". В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля "ФАВ", один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/snegokhod-1924962985.html

новосибирск

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, новосибирск