https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html

Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа

Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа - РИА Новости, 14.07.2024

Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа

Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:03

2024-07-14T09:03

2024-07-14T09:03

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи слова передает издание Ynet."Победа будет достигнута, когда мы уничтожим правительственный и военный потенциал ХАМАС, вернем похищенных граждан домой и добьемся того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", — цитируют журналисты слова политика.В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально заявила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвала ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.

https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году