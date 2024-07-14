Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа - РИА Новости, 14.07.2024
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа
Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:03
2024-07-14T09:03
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи слова передает издание Ynet."Победа будет достигнута, когда мы уничтожим правительственный и военный потенциал ХАМАС, вернем похищенных граждан домой и добьемся того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", — цитируют журналисты слова политика.В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально заявила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвала ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.
https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_348:521:2383:2048_1920x0_80_0_0_53bbb1171b53c30d7514af50f1c73a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа

Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа закончатся после поражения ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи слова передает издание Ynet.
«
"Победа будет достигнута, когда мы уничтожим правительственный и военный потенциал ХАМАС, вернем похищенных граждан домой и добьемся того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", — цитируют журналисты слова политика.
В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.
Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально заявила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвала ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.
Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Спасенный из плена россиянин призвал к сделке Израиля с ХАМАС
Вчера, 21:54
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала