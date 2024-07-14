Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа
Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа закончатся после поражения ХАМАС
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи слова передает издание Ynet.
«
"Победа будет достигнута, когда мы уничтожим правительственный и военный потенциал ХАМАС, вернем похищенных граждан домой и добьемся того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", — цитируют журналисты слова политика.
В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.
Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально заявила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвала ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.
Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.