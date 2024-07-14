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Премьер Греции потрясен нападением на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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10:13 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/mitsotakis-1959540533.html
Премьер Греции потрясен нападением на Трампа
Премьер Греции потрясен нападением на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Греции потрясен нападением на Трампа
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в соцсети Х, что потрясен нападением на бывшего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:13
2024-07-14T10:13
в мире
сша
пенсильвания
греция
дональд трамп
кириакос мицотакис
джо байден
фбр
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АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в соцсети Х, что потрясен нападением на бывшего президента США Дональда Трампа. "Потрясены нападением на бывшего президента Трампа. Политическое насилие неприемлемо в наших демократических обществах. Желаем ему полного и скорейшего выздоровления", - написал Мицотакис. "Мы также выражаем искренние соболезнования семьям случайных прохожих, которые погибли или получили ранения в результате нападения", - сообщил премьер. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html
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в мире, сша, пенсильвания, греция, дональд трамп, кириакос мицотакис, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Греция, Дональд Трамп, Кириакос Мицотакис, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Греции потрясен нападением на Трампа

Мицотакис осудил покушение на Трампа, назвал неприемлемым политическое насилие

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в соцсети Х, что потрясен нападением на бывшего президента США Дональда Трампа.
"Потрясены нападением на бывшего президента Трампа. Политическое насилие неприемлемо в наших демократических обществах. Желаем ему полного и скорейшего выздоровления", - написал Мицотакис.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
06:59
"Мы также выражаем искренние соболезнования семьям случайных прохожих, которые погибли или получили ранения в результате нападения", - сообщил премьер.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция
08:03
 
В миреСШАПенсильванияГрецияДональд ТрампКириакос МицотакисДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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