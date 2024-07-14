https://ria.ru/20240714/miley-1959503341.html

"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа

"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа, атакой на демократию и тех, кто... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:48

2024-07-14T02:48

2024-07-14T08:24

в мире

аргентина

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дональд трамп

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покушение на дональда трампа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа, атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир, сообщил офис аргентинского лидера. Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Президент Хавьер Милей выразил глубокое осуждение попытки убийства кандидата в президенты Дональда Трампа. Пуля, которая коснулась его головы, это не просто атака на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире", - говорится в сообщении пресс-службы. Власти Аргентины призвали международное сообщество "осудить это покушение и объединиться в борьбе с врагами свободы", добавил офис президента.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T02:48 true PT1M33S

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