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"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа
"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа
Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа, атакой на демократию и тех, кто... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:48
2024-07-14T02:48
2024-07-14T08:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа, атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир, сообщил офис аргентинского лидера. Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Президент Хавьер Милей выразил глубокое осуждение попытки убийства кандидата в президенты Дональда Трампа. Пуля, которая коснулась его головы, это не просто атака на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире", - говорится в сообщении пресс-службы. Власти Аргентины призвали международное сообщество "осудить это покушение и объединиться в борьбе с врагами свободы", добавил офис президента.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T02:48
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в мире, аргентина, сша, дональд трамп, хавьер милей, покушение на дональда трампа
В мире, Аргентина, США, Дональд Трамп, Хавьер Милей, Покушение на Дональда Трампа
"Пуля коснулась головы". Президент Аргентины осудил покушение на Трампа
Президент Аргентины Милей назвал стрельбу на митинге в США атакой на демократию
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа, атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир, сообщил офис аргентинского лидера.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Президент Хавьер Милей выразил глубокое осуждение попытки убийства кандидата в президенты Дональда Трампа. Пуля, которая коснулась его головы, это не просто атака на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти Аргентины призвали международное сообщество "осудить это покушение и объединиться в борьбе с врагами свободы", добавил офис президента.