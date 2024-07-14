https://ria.ru/20240714/lukashenko-1959530838.html

Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии

Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии - РИА Новости, 14.07.2024

Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии и заявил, что Минск открыт для конструктивных инициатив Парижа и готов... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:25

2024-07-14T09:25

2024-07-14T09:25

франция

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии и заявил, что Минск открыт для конструктивных инициатив Парижа и готов делать такие же шаги навстречу. "Несмотря на все сложности сегодняшнего времени, Минск держит свои двери открытыми для конструктивных инициатив Парижа и готов делать такие же шаги навстречу", - заявил Лукашенко в поздравлении, которое приводит в воскресенье пресс-служба президента. Глава белорусского государства отметил, что французы - граждане страны с "интересной и поучительной историей борьбы с несправедливостью и победы над абсолютизмом под лозунгом "свобода, равенство, братство". "Эти ценности сегодня как никогда приобретают особое значение. Очень почитаемые в отдельных западных столицах, они фактически запрещены при отстаивании своих национальных интересов странами на Востоке или Юге. Это привело к усилению социального неравенства, падению уровня жизни людей, повышению конфронтации и распространению вооруженных конфликтов", - говорится в поздравлении. Многочисленные примеры взаимодействия двух стран никогда не угрожали безопасности Франции, обратил внимание Лукашенко. "Благодаря контактам, без давления и ультиматумов, мы могли лучше познакомиться друг с другом, путешествовать, открывать новые возможности в сферах науки, культуры, торговли и инвестиций", - подчеркнул он. Президент выразил уверенность, что искренние чувства дружбы и доверия с уважением к многолетнему опыту плодотворного сотрудничества между народами двух стран приведут к диалогу Белоруссии и Франции. От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко пожелал народу Франции мира, гражданского согласия и процветания.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html

https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957058201.html

https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html

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франция, белоруссия, александр лукашенко, в мире