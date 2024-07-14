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Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС
Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС - РИА Новости, 14.07.2024
Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС
Совместные патрулирования ВМС России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, сообщило министерство... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:06
2024-07-14T10:06
2024-07-14T10:06
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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Совместные патрулирования ВМС России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, сообщило министерство обороны Китая. Как указали в ведомстве, недавно ВМС России и Китая провели совместные патрулирования в водах в западной и северной части Тихого океана. "Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
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китай, россия, тихий океан, в мире
Китай, Россия, Тихий океан, В мире
Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС
Минобороны Китая: совместные патрулирования не направлены против третьих сторон