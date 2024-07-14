https://ria.ru/20240714/kitay-1959540022.html

Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС

Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС - РИА Новости, 14.07.2024

Минобороны Китая прокомментировало совместные с Россией патрулирования ВМС

Совместные патрулирования ВМС России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, сообщило министерство... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:06

2024-07-14T10:06

2024-07-14T10:06

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россия

тихий океан

в мире

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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Совместные патрулирования ВМС России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, сообщило министерство обороны Китая. Как указали в ведомстве, недавно ВМС России и Китая провели совместные патрулирования в водах в западной и северной части Тихого океана. "Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

китай

россия

тихий океан

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китай, россия, тихий океан, в мире