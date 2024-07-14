https://ria.ru/20240714/kinolog-1959504627.html

Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку

Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку - РИА Новости, 14.07.2024

Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку

К выгулу собаки нельзя относиться как к обязательству, прогулки с питомцем не должны преследовать цель только справить его физиологические потребности, также... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:06

2024-07-14T03:06

2024-07-14T03:06

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. К выгулу собаки нельзя относиться как к обязательству, прогулки с питомцем не должны преследовать цель только справить его физиологические потребности, также стоит избегать ошибок, таких как постоянно натянутый поводок или его отсутствие, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Для некоторых собаководов выгул – это не время для собаки, а возможность дойти до магазина или пройтись после работы. Прогулка должна быть приятным ритуалом для собаки и хозяина. Важно принимать во внимание нужды питомца: любимцу необходимо справить нужду, изучить местность, пообщаться с другими собаками. Все это положительно влияет на поведение и здоровье вашего питомца", – сказал Голубев. Одной из распространенных ошибок он назвал выгул без поводка. В первую очередь, это не везде законно, уточнил кинолог и призвал изучать правила, установленные в регионе. Даже если так поступать можно, то собаководу нужно быть уверенным, что собака идеально знает команды "Ко мне!", "Нельзя!", "Стой!", и точно вернется по команде. Другая крайность, по словам Голубева – это когда поводок всегда натянут. Такой выгул будет утомлять и питомца, и хозяина, оба будут постоянно в напряжении. Кроме того, постоянное давление и рывки могут травмировать питомца. Также постоянное напряжение собаки может стать причиной конфликта, когда она встретится с другими животными. Президент РКФ предостерег собаководов от того, чтобы заниматься личными делами во время прогулки с любимцем. Отвлекаясь на разговоры по телефону или решение других вопросов, невозможно полноценно наблюдать за собакой, которая в этот момент может, например, вступить в конфликт с другим животным, выскочить на проезжую часть или попасть в другую неприятную ситуацию, отметил кинолог. Также нежелательными он назвал короткие прогулки. В частности, если гулять с собакой два раза в день по 15-20 минут, это может стать причиной деструктивного поведения, стресса и проблем со здоровьем у животного, рассказал Голубев. "Такая собака может портить вещи дома, выть или лаять, излишне привлекать внимание, отказываться возвращаться домой с прогулки. Выгул – это время для собаки, когда она может с интересом обнюхивать метки, контактировать с другими животными, играть с ними или с хозяином, избавляться от накопившейся энергии. Если питомца ограничивают, это рано или поздно скажется на его поведении и состоянии здоровья", - пояснил кинолог. По его словам, хозяин должен сделать прогулку приятной не только для себя, но и для собаки. Питомцу нужно изучать окружающий мир, не нужно одергивать его всякий раз, когда он обнюхивает метки, важно выстраивать интересные маршруты, взаимодействовать с собакой, чтобы укрепить взаимоотношения и избавиться от неприятных последствий неправильного выгула.

https://ria.ru/20240707/sobaka-1957959588.html

https://ria.ru/20240623/sobaki-1954807479.html

https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия