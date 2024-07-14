https://ria.ru/20240714/izrail-1959495086.html

Глава МИД Израиля назвал операцию по ликвидации лидера ХАМАС оправданной

Глава МИД Израиля назвал операцию по ликвидации лидера ХАМАС оправданной - РИА Новости, 14.07.2024

Глава МИД Израиля назвал операцию по ликвидации лидера ХАМАС оправданной

Операция по ликвидации главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммада Дейфа "более чем оправдана", заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T00:09

2024-07-14T00:09

2024-07-14T00:09

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Операция по ликвидации главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммада Дейфа "более чем оправдана", заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа, который является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии на данный момент уверенности в том, что Дейф был ликвидирован в ходе авиаудара. "Операция по ликвидации военного лидера ХАМАС в Газе Мухаммада Дейфа, а также командира бригады в Хан-Юнисе Рафиа Саламэ более чем оправдана. Дейф несет ответственность за некоторые из наиболее ужасных зверств и убийств против еврейского народа со времен Холокоста, в том числе кровавую расправу 7 октября, и продолжает свою террористическую деятельность, нацеливаясь на невинных мирных жителей и убивая их ", - написал Кац в соцсети Х. По словам министра, "весь свободный мир должен поддержать" Израиль и его борьбу против "иранской оси зла и радикального исламского терроризма". Министерство здравоохранения Газы ранее сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.

https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html

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в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа