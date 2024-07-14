https://ria.ru/20240714/gaza-1959501941.html

Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси

Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси - РИА Новости, 14.07.2024

Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси

Генсек ООН Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" гибелью палестинцев при израильском ударе по Аль-Маваси, где, по заверению ЦАХАЛ, находились... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:18

2024-07-14T02:18

2024-07-14T02:19

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ООН, 14 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" гибелью палестинцев при израильском ударе по Аль-Маваси, где, по заверению ЦАХАЛ, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, сообщили его представитель Стефан Дюжаррик. Министерство здравоохранения Газы ранее сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек. "Генеральный секретарь шокирован и опечален гибелью людей в результате сегодняшних авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе", – сообщил Дюжаррик журналистам. Гутерреш также выступил с осуждением убийств гражданских, отметив, что в анклаве сейчас нет безопасного места. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа.

https://ria.ru/20240714/izrail-1959495086.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа