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Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси
Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси - РИА Новости, 14.07.2024
Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси
Генсек ООН Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" гибелью палестинцев при израильском ударе по Аль-Маваси, где, по заверению ЦАХАЛ, находились... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:18
2024-07-14T02:18
2024-07-14T02:19
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антониу гутерреш
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" гибелью палестинцев при израильском ударе по Аль-Маваси, где, по заверению ЦАХАЛ, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, сообщили его представитель Стефан Дюжаррик. Министерство здравоохранения Газы ранее сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек. "Генеральный секретарь шокирован и опечален гибелью людей в результате сегодняшних авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе", – сообщил Дюжаррик журналистам. Гутерреш также выступил с осуждением убийств гражданских, отметив, что в анклаве сейчас нет безопасного места. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа.
https://ria.ru/20240714/izrail-1959495086.html
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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Гутерреша шокировала гибель палестинцев при ударе по Аль-Маваси
Генсека ООН шокировала гибель палестинцев при ударе Израиля по Аль-Маваси в Газе