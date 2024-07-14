https://ria.ru/20240714/gana-1959504381.html

Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения

Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения - РИА Новости, 14.07.2024

Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения

Гана должна начать строить с Россией новые отношения, основанные на многолетних исторических связях двух стран, сказал в интервью РИА Новости бывший лидер... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:04

2024-07-14T03:04

2024-07-14T03:04

россия

гана

вена

александер ван дер беллен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154799/87/1547998752_0:236:1920:1316_1920x0_80_0_0_47e61706d3291a976ec87f4c4c8e9d8e.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Гана должна начать строить с Россией новые отношения, основанные на многолетних исторических связях двух стран, сказал в интервью РИА Новости бывший лидер африканской страны Джон Драмани Махама. "Было время, когда Россия была занята своими собственными проблемами, особенно после перестройки, Россия смотрела несколько внутрь и не протягивала руку другим странам (также активно –ред.), как она делала это в прошлом. Но времена меняются, и пришло время строить новые отношения с Россией", - сказал Махама. Собеседник агентства подчеркнул, что данные отношения необходимо выстраивать на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны". "У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией - со времен нашего первого президента. Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", - добавил Махама. В январе президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявлял, что Россия по-прежнему является другом для его страны. Лидер Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".

https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html

https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html

россия

гана

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, гана, вена, александер ван дер беллен, в мире