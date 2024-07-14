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Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения - РИА Новости, 14.07.2024
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03:04 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/gana-1959504381.html
Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения
Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения - РИА Новости, 14.07.2024
Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения
Гана должна начать строить с Россией новые отношения, основанные на многолетних исторических связях двух стран, сказал в интервью РИА Новости бывший лидер... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:04
2024-07-14T03:04
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гана
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Гана должна начать строить с Россией новые отношения, основанные на многолетних исторических связях двух стран, сказал в интервью РИА Новости бывший лидер африканской страны Джон Драмани Махама. "Было время, когда Россия была занята своими собственными проблемами, особенно после перестройки, Россия смотрела несколько внутрь и не протягивала руку другим странам (также активно –ред.), как она делала это в прошлом. Но времена меняются, и пришло время строить новые отношения с Россией", - сказал Махама. Собеседник агентства подчеркнул, что данные отношения необходимо выстраивать на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны". "У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией - со времен нашего первого президента. Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", - добавил Махама. В январе президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявлял, что Россия по-прежнему является другом для его страны. Лидер Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".
https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html
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россия, гана, вена, александер ван дер беллен, в мире
Россия, Гана, Вена, Александер Ван дер Беллен, В мире
Экс-президент Ганы призвал строить с Россией новые отношения

Экс-президент Ганы Махама: пришло время строить с Россией новые отношения

© Pixabay / Pixabay/lappingАккра, Гана
Аккра, Гана - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Pixabay / Pixabay/lapping
Аккра, Гана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Гана должна начать строить с Россией новые отношения, основанные на многолетних исторических связях двух стран, сказал в интервью РИА Новости бывший лидер африканской страны Джон Драмани Махама.
"Было время, когда Россия была занята своими собственными проблемами, особенно после перестройки, Россия смотрела несколько внутрь и не протягивала руку другим странам (также активно –ред.), как она делала это в прошлом. Но времена меняются, и пришло время строить новые отношения с Россией", - сказал Махама.
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Собеседник агентства подчеркнул, что данные отношения необходимо выстраивать на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны".
"У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией - со времен нашего первого президента. Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", - добавил Махама.
В январе президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявлял, что Россия по-прежнему является другом для его страны. Лидер Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".
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