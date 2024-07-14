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Биография Вячеслава Федорищева
Биография Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 14.07.2024
Биография Вячеслава Федорищева
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T00:32
2024-07-14T00:32
2024-07-14T00:32
справки
волгодонск
самарская область
вячеслав федорищев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области.В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук.Трудовую деятельность начал в РАНХиГС. С 2010 года – специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.С 2013 года – советник министра экономического развития.В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.В марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области.С октября 2018 года – первый заместитель губернатора Тульской области.Курировал экономический блок областного правительства.В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв. В октябре 2022 года был назначен первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.31 мая 2024 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, волгодонск, самарская область, вячеслав федорищев
Справки, Волгодонск, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года
в Волгодонске Ростовской области.
В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в РАНХиГС
.
С 2010 года
– специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.
С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.
С 2013 года – советник министра экономического развития.
В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.
В марте 2016 года был назначен
заместителем губернатора Тульской области.
С октября 2018 года
– первый заместитель губернатора Тульской области.
Курировал экономический блок областного правительства.
В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен
в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв.
В октябре 2022 года был назначен
первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.
31 мая 2024 года указом
президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников