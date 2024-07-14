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Биография Вячеслава Федорищева

Биография Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 14.07.2024

Биография Вячеслава Федорищева

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T00:32

2024-07-14T00:32

2024-07-14T00:32

справки

волгодонск

самарская область

вячеслав федорищев

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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области.В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук.Трудовую деятельность начал в РАНХиГС. С 2010 года – специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.С 2013 года – советник министра экономического развития.В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.В марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области.С октября 2018 года – первый заместитель губернатора Тульской области.Курировал экономический блок областного правительства.В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв. В октябре 2022 года был назначен первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.31 мая 2024 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

волгодонск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, волгодонск, самарская область, вячеслав федорищев