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ФБР взяло на себя расследование стрельбы на митинге Трампа
ФБР взяло на себя расследование стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
ФБР взяло на себя расследование стрельбы на митинге Трампа
Федеральное бюро расследований США заявило, что берет на себя функцию ведущего ведомства по расследованию стрельбы, произошедшей на митинге экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:09
2024-07-14T05:09
2024-07-14T08:18
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США заявило, что берет на себя функцию ведущего ведомства по расследованию стрельбы, произошедшей на митинге экс-президента страны Дональда Трампа."ФБР взяло на себя роль ведущего федерального правоохранительного органа в расследовании инцидента с участием бывшего президента Дональда Трампа, который произошел ранее сегодня в Батлере, штат Пенсильвания", – говорится в сообщении.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:09
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в мире, фбр, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша, пенсильвания, джо байден
В мире, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, США, Пенсильвания, Джо Байден
ФБР взяло на себя расследование стрельбы на митинге Трампа
ФБР стало ведущим ведомством по расследованию стрельбы на митинге Трампа