https://ria.ru/20240714/blinken-1959509547.html

Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа

Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети Х, что шокирован и опечален стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, отметил, что в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:34

2024-07-14T04:34

2024-07-14T08:29

в мире

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пенсильвания

дональд трамп

джо байден

энтони блинкен

покушение на дональда трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети Х, что шокирован и опечален стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, отметил, что в стране нет места насилию по политическим мотивам. "Я шокирован и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа", – написал госсекретарь. Блинкен отметил, что в США, как ранее заверил президент страны Джо Байден, "нет места" насилию по политическим мотивам. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/borrel-1959503245.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T04:34 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, энтони блинкен, покушение на дональда трампа