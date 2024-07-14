https://ria.ru/20240714/blinken-1959509547.html
Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети Х, что шокирован и опечален стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, отметил, что в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:34
2024-07-14T04:34
2024-07-14T08:29
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покушение на дональда трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети Х, что шокирован и опечален стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, отметил, что в стране нет места насилию по политическим мотивам. "Я шокирован и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа", – написал госсекретарь. Блинкен отметил, что в США, как ранее заверил президент страны Джо Байден, "нет места" насилию по политическим мотивам. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T04:34
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, энтони блинкен, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Энтони Блинкен, Покушение на Дональда Трампа
Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Госсекретарь США Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа