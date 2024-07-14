https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959535359.html

В Белоруссии во время грозы погибли два человека

В Белоруссии во время грозы погибли два человека - РИА Новости, 14.07.2024

В Белоруссии во время грозы погибли два человека

Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром в субботу в Белоруссии, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:43

2024-07-14T09:43

2024-07-14T09:43

минск

гродненская область

минская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром в субботу в Белоруссии, сообщило МЧС республики. "В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле деревни Кучки Вилейского района Минской области на территории кемпинга "Клевое место" упавшим деревом смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения. В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения и травмирована гражданка 1999 года рождения, которая госпитализирована", - говорится в сообщении на сайте МЧС. Кроме того, по данным МЧС, в результате порыва ветра произошло падение стекла с административного здания в Минске, осколками которого травмированы гражданка 1999 года рождения и ее брат 2007 года рождения. Упавшей веткой дерева в лесопарковой зоне возле Комсомольского озера в Минске травмирован мальчик 2015 года рождения. Травмированные после оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения направлены на амбулаторное лечение. Согласно сообщению, также в Минске в результате порыва ветра произошло обрушение части кирпичной стены частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены, который госпитализирован. Кроме того, в результате порыва ветра в Узде Минской области произошло опрокидывание надувного аттракциона "Горка надувная "Парадиз" с находившимся на высоте мальчиком 2018 года на находившуюся возле аттракциона девочку 2021 года рождения. Дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Согласно сообщению МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 62 населенных пункта в 10 районах Брестской и Гродненской областях. Повреждены кровли 230 жилых домов в Брестской и Гродненской областях, три объекта соцкультбыта в Гродненской области, 73 сельскохозяйственных зданий в Брестской и Гродненской областях и 38 хозяйственных построек в Брестской и Гродненской областях. По информации МЧС, зафиксированы 372 случая падения деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены 25 автомобилей. На территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на утро воскресенья, без электроснабжения остаются 104 населенных пункта, одно сельскохозяйственное здание и 234 трансформаторных подстанции. Пресс-служба минэнерго в свою очередь уточнила, что отключения электроэнергии зафиксированы преимущественно в Минской, Гродненской и Витебской областях. Больше всего от сильного ветра пострадали Минский, Ивьевский, Воложинский, Логойский, Дзержинский, Кореличский, Сморгонский, Ошмянский районы. В устранении последствий непогоды было задействовано 223 аварийные бригады составом 567 человек и 184 единицы техники. Энергетики работали в усиленном режиме днем субботы и всю ночь, восстановительные работы продолжаются.

https://ria.ru/20231008/belorussiya-1901258921.html

https://ria.ru/20240612/pogibshie-1952420897.html

https://ria.ru/20240702/peterburg-1956809885.html

минск

гродненская область

минская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

минск, гродненская область, минская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия