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В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов - РИА Новости, 14.07.2024
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10:34 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959543530.html
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов - РИА Новости, 14.07.2024
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов
Сотрудники милиции пресекли под Пинском в Белоруссии мероприятие неонацистов, 11 человек привлечены к административной ответственности, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:34
2024-07-14T10:34
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Сотрудники милиции пресекли под Пинском в Белоруссии мероприятие неонацистов, 11 человек привлечены к административной ответственности, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики в Telegram-канале министерства."Сотрудники Брестского областного управления главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД получили оперативную информацию: группа лиц неонацистских взглядов под предлогом проведения концерта планирует закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проверки поступивших сведений при силовой поддержке ОМОН УВД Брестчины и содействии сотрудников Пинского РОВД установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. "Среди них - причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году (протесты оппозиции против итогов президентских выборов - ред.), а также родственники участников боевых действий на Украине (на стороне ВСУ - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно ему, в настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, организаторы, 42-х и 41-летний жители Пинского района, - за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. В сообщении подчеркивается, что правоохранители на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении представителей закрытых группировок и неформальных движений, состоящих из деструктивно настроенных молодых людей. "Цель - профилактика и пресечение противоправной деятельности, в том числе экстремистской и террористической", - говорится там.
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белоруссия, омон россии, вооруженные силы украины, в мире
Белоруссия, ОМОН России, Вооруженные силы Украины, В мире
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов

МВД Белоруссии пресекло под Пинском мероприятие неонацистов

© iStock.com / bruevВид на город Пинск, Беларусь
Вид на город Пинск, Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© iStock.com / bruev
Вид на город Пинск, Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Сотрудники милиции пресекли под Пинском в Белоруссии мероприятие неонацистов, 11 человек привлечены к административной ответственности, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики в Telegram-канале министерства.
«
"Сотрудники Брестского областного управления главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД получили оперативную информацию: группа лиц неонацистских взглядов под предлогом проведения концерта планирует закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после проверки поступивших сведений при силовой поддержке ОМОН УВД Брестчины и содействии сотрудников Пинского РОВД установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. "Среди них - причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году (протесты оппозиции против итогов президентских выборов - ред.), а также родственники участников боевых действий на Украине (на стороне ВСУ - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно ему, в настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, организаторы, 42-х и 41-летний жители Пинского района, - за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
В сообщении подчеркивается, что правоохранители на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении представителей закрытых группировок и неформальных движений, состоящих из деструктивно настроенных молодых людей. "Цель - профилактика и пресечение противоправной деятельности, в том числе экстремистской и террористической", - говорится там.
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