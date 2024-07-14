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Байден осудил стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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03:00 14.07.2024 (обновлено: 08:25 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/bayden-1959503966.html
Байден осудил стрельбу на митинге Трампа
Байден осудил стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Байден осудил стрельбу на митинге Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе, произошедшей на митинге его предшественника Дональда Трампа, отметил, что молится за его... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:00
2024-07-14T08:25
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе, произошедшей на митинге его предшественника Дональда Трампа, отметил, что молится за его выздоровление и призвал всю страну осудить этот акт.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге", – говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом."В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – добавил Байден.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959502697.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания, америка
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания, Америка
Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа, молится о его выздоровлении

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе, произошедшей на митинге его предшественника Дональда Трампа, отметил, что молится за его выздоровление и призвал всю страну осудить этот акт.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге", – говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом.
Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – добавил Байден.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильванияАмерика
 
 
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