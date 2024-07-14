https://ria.ru/20240714/bayden-1959503966.html

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе, произошедшей на митинге его предшественника Дональда Трампа, отметил, что молится за его... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:00

2024-07-14T03:00

2024-07-14T08:25

в мире

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джо байден

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покушение на дональда трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе, произошедшей на митинге его предшественника Дональда Трампа, отметил, что молится за его выздоровление и призвал всю страну осудить этот акт.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге", – говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом."В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – добавил Байден.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959502697.html

сша

пенсильвания

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T03:00 true PT1M33S

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания, америка