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В США предложили процедуру замены Байдену на выборах - РИА Новости, 14.07.2024
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02:01 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bayden-1959500908.html
В США предложили процедуру замены Байдену на выборах
В США предложили процедуру замены Байдену на выборах - РИА Новости, 14.07.2024
В США предложили процедуру замены Байдену на выборах
Экс-губернатор американского штата Оклахома, член Национального комитета Демократической партии США Дэвид Уолтерс предложил процедуру по замене кандидатуры... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:01
2024-07-14T02:01
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-губернатор американского штата Оклахома, член Национального комитета Демократической партии США Дэвид Уолтерс предложил процедуру по замене кандидатуры президента США Джо Байдена на выборах в случае, если тот решит выйти из президентской гонки, пишет газета Washington Post. "Бывший губернатор Оклахомы Дэвид Уолтерс, член исполнительного комитета национальной Демократической партии, предложил в субботу процедуру замены Джо Байдена в качестве кандидата от партии, если президент решит уйти (из президентской гонки - ред.)", - говорится в материале газеты. Как пишет Washington Post, процедура может быть запущена в последнюю неделю июля и занять 27 дней. В рамках плана кандидаты на должность президента должны получить одобрение по меньшей мере 40 членов Национального комитета Демократической партии, чтобы заслужить место в ряде встреч с избирателями, которые будут транслироваться по телевидению и пройдут перед съездом партии в Чикаго 19 августа. После этого, подчеркивает издание, делегаты при помощи голосования выберут кандидата, который сразу же объявит претендента на пост вице-президента. Уолтерс считает, что Байден не сможет победить на выборах и должен выйти из президентской гонки. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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в мире, оклахома, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Оклахома, США, Чикаго, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США предложили процедуру замены Байдену на выборах

WP: экс-губернатор Оклахомы предложил процедуру замены Байдена на выборах

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-губернатор американского штата Оклахома, член Национального комитета Демократической партии США Дэвид Уолтерс предложил процедуру по замене кандидатуры президента США Джо Байдена на выборах в случае, если тот решит выйти из президентской гонки, пишет газета Washington Post.
"Бывший губернатор Оклахомы Дэвид Уолтерс, член исполнительного комитета национальной Демократической партии, предложил в субботу процедуру замены Джо Байдена в качестве кандидата от партии, если президент решит уйти (из президентской гонки - ред.)", - говорится в материале газеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
Вчера, 08:00
Как пишет Washington Post, процедура может быть запущена в последнюю неделю июля и занять 27 дней. В рамках плана кандидаты на должность президента должны получить одобрение по меньшей мере 40 членов Национального комитета Демократической партии, чтобы заслужить место в ряде встреч с избирателями, которые будут транслироваться по телевидению и пройдут перед съездом партии в Чикаго 19 августа. После этого, подчеркивает издание, делегаты при помощи голосования выберут кандидата, который сразу же объявит претендента на пост вице-президента.
Уолтерс считает, что Байден не сможет победить на выборах и должен выйти из президентской гонки.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
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