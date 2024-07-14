В США предложили процедуру замены Байдену на выборах
WP: экс-губернатор Оклахомы предложил процедуру замены Байдена на выборах
© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-губернатор американского штата Оклахома, член Национального комитета Демократической партии США Дэвид Уолтерс предложил процедуру по замене кандидатуры президента США Джо Байдена на выборах в случае, если тот решит выйти из президентской гонки, пишет газета Washington Post.
"Бывший губернатор Оклахомы Дэвид Уолтерс, член исполнительного комитета национальной Демократической партии, предложил в субботу процедуру замены Джо Байдена в качестве кандидата от партии, если президент решит уйти (из президентской гонки - ред.)", - говорится в материале газеты.
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Как пишет Washington Post, процедура может быть запущена в последнюю неделю июля и занять 27 дней. В рамках плана кандидаты на должность президента должны получить одобрение по меньшей мере 40 членов Национального комитета Демократической партии, чтобы заслужить место в ряде встреч с избирателями, которые будут транслироваться по телевидению и пройдут перед съездом партии в Чикаго 19 августа. После этого, подчеркивает издание, делегаты при помощи голосования выберут кандидата, который сразу же объявит претендента на пост вице-президента.
Уолтерс считает, что Байден не сможет победить на выборах и должен выйти из президентской гонки.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
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