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Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе - РИА Новости, 15.07.2024
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15:21 14.07.2024 (обновлено: 10:44 15.07.2024)
https://ria.ru/20240714/avialinii-1959710042.html
Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе
Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе - РИА Новости, 15.07.2024
Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-14T15:21
2024-07-15T10:44
екатеринбург
москва
россия
татьяна москалькова
уральские авиалинии
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании "Уральские авиалинии" в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту Москва – Екатеринбург на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе", – говорится в сообщении. Отмечается, что начата проверка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров. По данным местных изданий, пассажиры – супружеская пара, жена заранее купила билеты в бизнес-секторе, чтобы "мужу без ноги" было комфортнее перенести дорогу, сам мужчина – ветеран-инвалид. "У пассажиров были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибка системы была выявлена, и места аннулированы. Несмотря на это им были предоставлены максимально комфортные кресла с расширенным шагом в экономическом классе – первый ряд за бизнесом", – сказали РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний". В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале написала, что инициирует проверку этого инцидента в порядке прокурорского надзора.
https://ria.ru/20240707/samolety-1957748098.html
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екатеринбург, москва, россия, татьяна москалькова, уральские авиалинии, происшествия
Екатеринбург, Москва, Россия, Татьяна Москалькова, Уральские авиалинии, Происшествия
Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе

"Уральские авиалинии" отказались посадить пассажиров на оплаченные ими места

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании "Уральские авиалинии" в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту Москва – Екатеринбург на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что начата проверка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров.
По данным местных изданий, пассажиры – супружеская пара, жена заранее купила билеты в бизнес-секторе, чтобы "мужу без ноги" было комфортнее перенести дорогу, сам мужчина – ветеран-инвалид.
"У пассажиров были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибка системы была выявлена, и места аннулированы. Несмотря на это им были предоставлены максимально комфортные кресла с расширенным шагом в экономическом классе – первый ряд за бизнесом", – сказали РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний".
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале написала, что инициирует проверку этого инцидента в порядке прокурорского надзора.
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