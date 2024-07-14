https://ria.ru/20240714/avialinii-1959710042.html

Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе

Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе - РИА Новости, 15.07.2024

Прокуратура проверит данные об отказе ветерану-инвалиду в бизнес-классе

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-14T15:21

2024-07-14T15:21

2024-07-15T10:44

екатеринбург

москва

россия

татьяна москалькова

уральские авиалинии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажирам из Екатеринбурга в бизнес-классе, определив их в эконом-сектор, проводится проверка по публикации в СМИ, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании "Уральские авиалинии" в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту Москва – Екатеринбург на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе", – говорится в сообщении. Отмечается, что начата проверка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров. По данным местных изданий, пассажиры – супружеская пара, жена заранее купила билеты в бизнес-секторе, чтобы "мужу без ноги" было комфортнее перенести дорогу, сам мужчина – ветеран-инвалид. "У пассажиров были приобретены билеты экономического класса. В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе. В ходе регистрации ошибка системы была выявлена, и места аннулированы. Несмотря на это им были предоставлены максимально комфортные кресла с расширенным шагом в экономическом классе – первый ряд за бизнесом", – сказали РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний". В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале написала, что инициирует проверку этого инцидента в порядке прокурорского надзора.

https://ria.ru/20240707/samolety-1957748098.html

https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html

екатеринбург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, москва, россия, татьяна москалькова, уральские авиалинии, происшествия