https://ria.ru/20240714/artilleriya-1959511151.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета и расчет БПЛА ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета и расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета и расчет БПЛА ВСУ
Расчет буксируемого орудия "Нона-К" мотострелковой бригады 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил точку взлета и расчет БПЛА противника в зоне... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:07
2024-07-14T05:07
2024-07-14T05:07
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Расчет буксируемого орудия "Нона-К" мотострелковой бригады 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил точку взлета и расчет БПЛА противника в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет буксируемого орудия "Нона-К" мотострелковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач с первого выстрела уничтожил расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведывательные беспилотники постоянно курсируют над позициями ВСУ и в случае обнаружения противника сразу передают цель артиллерии. "Расчеты используют широкую номенклатуру снарядов с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами, что позволяет эффективно выполнять все поставленные огневые задачи", - отметили в МО.
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Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета и расчет БПЛА ВСУ
МО: расчет "Нона-К" уничтожил точку взлета и расчет БПЛА ВСУ в зоне спецоперации