https://ria.ru/20240714/argentina-1959514237.html

Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых

Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых

Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:24

2024-07-14T06:24

2024-07-14T08:09

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дональд трамп

хавьер милей

джо байден

покушение на дональда трампа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать демократию. "Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу", - написал Милей. "Надеюсь на скорейшее выздоровление Трампа и что выборы в США пройдут справедливо, мирно и демократично", - добавил президент Аргентины. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа , однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/borrel-1959503245.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T06:24 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, аргентина, пенсильвания, дональд трамп, хавьер милей, джо байден, покушение на дональда трампа