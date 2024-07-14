https://ria.ru/20240714/argentina-1959514237.html
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых - РИА Новости, 14.07.2024
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых
Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:24
2024-07-14T06:24
2024-07-14T08:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать демократию. "Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу", - написал Милей. "Надеюсь на скорейшее выздоровление Трампа и что выборы в США пройдут справедливо, мирно и демократично", - добавил президент Аргентины. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа , однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T06:24
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в мире, сша, аргентина, пенсильвания, дональд трамп, хавьер милей, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Аргентина, Пенсильвания, Дональд Трамп, Хавьер Милей, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых
Президент Аргентины Милей обвинил левых в попытке дестабилизировать демократию