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Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых - РИА Новости, 14.07.2024
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06:24 14.07.2024 (обновлено: 08:09 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/argentina-1959514237.html
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых - РИА Новости, 14.07.2024
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых
Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:24
2024-07-14T08:09
в мире
сша
аргентина
пенсильвания
дональд трамп
хавьер милей
джо байден
покушение на дональда трампа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать демократию. "Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу", - написал Милей. "Надеюсь на скорейшее выздоровление Трампа и что выборы в США пройдут справедливо, мирно и демократично", - добавил президент Аргентины. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа , однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, аргентина, пенсильвания, дональд трамп, хавьер милей, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Аргентина, Пенсильвания, Дональд Трамп, Хавьер Милей, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Президент Аргентины Милей использовал нападение на Трампа для критики левых

Президент Аргентины Милей обвинил левых в попытке дестабилизировать демократию

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал в соцсети X попытки левых сил дестабилизировать демократию.
"Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу", - написал Милей.
"Надеюсь на скорейшее выздоровление Трампа и что выборы в США пройдут справедливо, мирно и демократично", - добавил президент Аргентины.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
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Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа , однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШААргентинаПенсильванияДональд ТрампХавьер МилейДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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