https://ria.ru/20240714/akhmat-1959541645.html

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат - РИА Новости, 14.07.2024

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с войсками Южного военного округа (ЮВО) взяли в плен трех украинских солдат, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:23

2024-07-14T10:23

2024-07-14T13:02

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

южный военный округ

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с войсками Южного военного округа (ЮВО) взяли в плен трех украинских солдат, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале."В результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцами группы Шустрого спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника", — написал он.В пятницу в Минобороны сообщали, что за неделю в зоне спецоперации в плен сдались 22 военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

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Взятие в плен солдат ВСУ бойцами спецназа "АХМАТ" Сегодня, в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции, бойцами группы "Шустрого" спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника. 2024-07-14T10:23 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, апты алаудинов, южный военный округ