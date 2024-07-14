https://ria.ru/20240714/akhmat-1959541645.html
Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат
Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат - РИА Новости, 14.07.2024
Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат
Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с войсками Южного военного округа (ЮВО) взяли в плен трех украинских солдат, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:23
2024-07-14T10:23
2024-07-14T13:02
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
южный военный округ
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с войсками Южного военного округа (ЮВО) взяли в плен трех украинских солдат, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале."В результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцами группы Шустрого спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника", — написал он.В пятницу в Минобороны сообщали, что за неделю в зоне спецоперации в плен сдались 22 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
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Взятие в плен солдат ВСУ бойцами спецназа "АХМАТ"
Сегодня, в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции, бойцами группы "Шустрого" спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника.
2024-07-14T10:23
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россия, апты алаудинов, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Южный военный округ
Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трех украинских солдат
Минобороны: бойцы "Ахмата" совместно с войсками ЮВО взяли в плен трех солдат ВСУ