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Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма - РИА Новости, 14.07.2024
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10:20 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/afrika-1959541075.html
Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма
Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма - РИА Новости, 14.07.2024
Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма
Неоколониализм является реальностью сегодняшней Африки, которой нужна реструктуризация, чтобы начать экспорт продукции в другие страны и прекратить выпрашивать... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:20
2024-07-14T10:20
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неоколониализм является реальностью сегодняшней Африки, которой нужна реструктуризация, чтобы начать экспорт продукции в другие страны и прекратить выпрашивать подачки, сказал в интервью РИА Новости экс-президент Ганы Джон Драмани Махама. "Неоколониализм – это реальность сегодняшней Африки, и наш президент Фрэнсис Нкрума (первый президент независимой Ганы - ред.) предупреждал об этом. Он сказал, что, хотя мы и вышли из-под колониального господства, мы вступаем в новую эру неоколониализма, когда колониальная власть не приходит извне, не сидит в вашей стране, не угнетает вас и не узурпирует ваш суверенитет, но, несмотря на свободу и независимость страны, существуют ограничения на возможность определять ее собственные ценности и направление ее процветания", - пояснил он. Он привел в пример неоколониальные торговые отношения Африки с Европой. "Несмотря на подписанное соглашение о свободной торговле на африканском континенте, у нас нет никаких связей для обмена товарами и услугами, поэтому иногда, если я хочу экспортировать что-то в другую африканскую страну, товары вначале должны быть отправлены в Европу и только оттуда - в Африку, потому что неоколониальные торговые пути были построены именно так. Наши железнодорожные пути построены только до тех мест, куда необходимо доставить сырье. Они не были созданы, чтобы принести пользу нашему народу в целом. Таким образом, проблема неоколониализма является реальностью, и, чтобы преодолеть это, потребуется время", - рассказал бывший глава Ганы. В связи с этим он считает необходимым повысить ценность африканского сырья. "Мы устали быть экспортерами сырья и потребителями готовой продукции. Мы также должны производить готовую продукцию и экспортировать ее в другие страны, поэтому, пока мы не проведем реструктуризацию, Африка всегда будет находиться в бедственном положении, и нам приходится ходить и выпрашивать подачки", - заключил Махама.
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953379647.html
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африка, гана, европа, в мире
Африка, Гана, Европа, В мире
Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма

Экс-глава Ганы: Африке нужна реструктуризация, чтобы преодолеть неоколониализм

© Pixabay / Graham-HАфрика
Африка - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Pixabay / Graham-H
Африка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неоколониализм является реальностью сегодняшней Африки, которой нужна реструктуризация, чтобы начать экспорт продукции в другие страны и прекратить выпрашивать подачки, сказал в интервью РИА Новости экс-президент Ганы Джон Драмани Махама.
"Неоколониализм – это реальность сегодняшней Африки, и наш президент Фрэнсис Нкрума (первый президент независимой Ганы - ред.) предупреждал об этом. Он сказал, что, хотя мы и вышли из-под колониального господства, мы вступаем в новую эру неоколониализма, когда колониальная власть не приходит извне, не сидит в вашей стране, не угнетает вас и не узурпирует ваш суверенитет, но, несмотря на свободу и независимость страны, существуют ограничения на возможность определять ее собственные ценности и направление ее процветания", - пояснил он.
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Он привел в пример неоколониальные торговые отношения Африки с Европой. "Несмотря на подписанное соглашение о свободной торговле на африканском континенте, у нас нет никаких связей для обмена товарами и услугами, поэтому иногда, если я хочу экспортировать что-то в другую африканскую страну, товары вначале должны быть отправлены в Европу и только оттуда - в Африку, потому что неоколониальные торговые пути были построены именно так. Наши железнодорожные пути построены только до тех мест, куда необходимо доставить сырье. Они не были созданы, чтобы принести пользу нашему народу в целом. Таким образом, проблема неоколониализма является реальностью, и, чтобы преодолеть это, потребуется время", - рассказал бывший глава Ганы.
В связи с этим он считает необходимым повысить ценность африканского сырья. "Мы устали быть экспортерами сырья и потребителями готовой продукции. Мы также должны производить готовую продукцию и экспортировать ее в другие страны, поэтому, пока мы не проведем реструктуризацию, Африка всегда будет находиться в бедственном положении, и нам приходится ходить и выпрашивать подачки", - заключил Махама.
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