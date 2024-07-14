https://ria.ru/20240714/afrika-1959521970.html

Отказывать Африке в помощи несправедливо, заявил экс-президент Ганы

Отказывать Африке в помощи несправедливо, заявил экс-президент Ганы - РИА Новости, 14.07.2024

Отказывать Африке в помощи несправедливо, заявил экс-президент Ганы

Экс-президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости назвал несправедливой практику международных структур, которые увязывают выдачу финансовой помощи... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:16

2024-07-14T08:16

2024-07-14T08:16

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уганда

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости назвал несправедливой практику международных структур, которые увязывают выдачу финансовой помощи странам Африки с тем, вводили ли данные государства ограничения в отношении ЛГБТ*. "Многие программы помощи от международных финансовых институтов осуществляются с определенными условиями. И это досадно, особенно в случае со Всемирным банком – ведь он оказывает большую поддержку развивающимся странам. Однако банк принял решение, что тема ЛГБТ* связана с дискриминацией. Поэтому в стране, которая принимает законы, ограничивающие ЛГБТ*, банк не может продолжать финансировать программы", - сказал Махама. Именно это, по его словам, произошло в случае с Угандой. "Но здесь есть парадокс, потому что этот вопрос связан с культурой людей, а также с демократией", - отметил он. Политик пояснил, что в Гане есть законопроект, который называется "законопроект о надлежащих семейных ценностях" - он был направлен в парламент и одобрен единогласно. После этого законопроект был отправлен на одобрение президенту, но тот отказался его подписать, "потому что, по его словам, кто-то обратился в суд с судебным запретом", указал экс-президент. "Таким образом, проблема заключается в том, что та же демократия и сохранение народной культуры, суверенной традиционной культуры народа, идут вразрез с условиями выделения международной помощи. Это вопрос, который мы должны рассмотреть", - добавил Махама. Он убежден, что законопроект отражает мнение народа Ганы, поскольку был принят парламентом без единого возражения. Но, как указал Махама, если президент не согласен с какими-то его положениями, то, согласно конституции, лидер должен отправить документ обратно в парламент или обратиться в Государственный совет за рекомендацией. "Итак, сейчас дело находится в суде. Насколько я понимаю, 17 июля суд вынесет свое решение. Как только это решение будет принято, мы будем знать, каков дальнейший путь. Но я думаю, что это прискорбно. Конечно, мы должны защищать права людей. Однако я не считаю, что привязывать (выделение – ред.) помощи в целях развития к таким вопросам справедливо по отношению к культурным ценностям народа", - отметил экс-президент. "Это проблемы, которые также связаны с вопросом эффективности управления, и мы посмотрим, как с ними справиться. Нам не пришлось бы обращаться в МВФ, если бы мы лучше управляли своими делами. Гана является членом МВФ, поэтому во время экономического кризиса у нас есть возможность и право просить МВФ о финансовой помощи. Тем не менее, я думаю, что пришло время Африке начать жить за счет собственных ресурсов и возможностей. Нам не следует постоянно обращаться за помощью к международным организациям, если мы станем лучше управлять своими делами", - заключил бывший президент.*Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html

https://ria.ru/20240714/traditsiya-1959514596.html

https://ria.ru/20240714/gana-1959504381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гана, африка, россия, мвф, всемирный банк, в мире, уганда