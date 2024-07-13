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Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране - РИА Новости, 13.07.2024
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09:22 13.07.2024 (обновлено: 16:22 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/zapad-1959391992.html
Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране
Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране - РИА Новости, 13.07.2024
Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране
Не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:22
2024-07-13T16:22
в мире
иран
россия
алексей дедов
магатэ
южная корея
япония
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Их (европейцев - ред.) последние шаги - принятие антииранского заявления на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ - свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном... Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений", - сказал посол. По мнению Дедова, "достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны - ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел". В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html
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в мире, иран, россия, алексей дедов, магатэ, южная корея, япония
В мире, Иран, Россия, Алексей Дедов, МАГАТЭ, Южная Корея, Япония
Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране

Посол Дедов: Запад не готов к разговору о нормализации отношений с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
"Их (европейцев - ред.) последние шаги - принятие антииранского заявления на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ - свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном... Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений", - сказал посол.
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По мнению Дедова, "достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны - ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел".
В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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