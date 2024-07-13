https://ria.ru/20240713/zapad-1959391992.html

Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране

Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране - РИА Новости, 13.07.2024

Запад не готов к поиску компромисса с Ираном, заявил посол в Тегеране

Не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:22

2024-07-13T09:22

2024-07-13T16:22

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россия

алексей дедов

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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Их (европейцев - ред.) последние шаги - принятие антииранского заявления на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ - свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном... Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений", - сказал посол. По мнению Дедова, "достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны - ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел". В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html

https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html

иран

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в мире, иран, россия, алексей дедов, магатэ, южная корея, япония