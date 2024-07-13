Захарова прокомментировала действия Швеции и США по "Северным потокам"
Захарова назвала действия Швеции и США по "Северным потокам" мировым сговором
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Швеции закрыть дело о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" может говорить о международном сговоре, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в субботу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в интервью журналу Time, что следователи не смогли установить виновных в диверсии на российских трубопроводах и прекратили расследование.
"По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке", — сказала Захарова.
Она напомнила, что взрыв произошел в особой экономической зоне Швеции.
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"И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. <...> Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли", — пояснила дипломат.
В начале февраля шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил о прекращении следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", объяснив это тем, что оно не относится к юрисдикции королевства. Он добавил, что материалы по делу местная прокуратура передала Германии.
Как отметил тогда секретарь Совета безопасности России Юрий Коков, решение Стокгольма было вполне ожидаемым, ведь его изначальной целью являлось сокрытие реальных обстоятельств и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и не стал оценивать сроки ремонта. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Позднее Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но так их и не получила.
По версии журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент США решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября 2023, 02:00