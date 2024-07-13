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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в субботу в Харькове на востоке Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:09
2024-07-13T11:09
2024-07-13T11:09
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Харькове на востоке Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, он раздался за городом, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 15.58 мск, тревога звучит в Одесской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Взрыв прогремел в субботу в Харькове на востоке Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"
.
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, он раздался за городом, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 15.58 мск, тревога звучит в Одесской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.