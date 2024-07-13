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В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки - РИА Новости, 13.07.2024
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10:13 13.07.2024 (обновлено: 12:47 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/vyruchka-1959398734.html
В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки
В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки - РИА Новости, 13.07.2024
В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки
Правительство второй раз за месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:13
2024-07-13T12:47
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство второй раз за месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается в Telegram-канале кабмина. &quot;Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40 процентов&quot;, — говорится в публикации.В правительстве пояснили, что такое решение приняли с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.Предыдущее послабление произошло 21 июня — тогда порог репатриации снизили с 80 до 60 процентов. Указ об обязательной продаже валютной выручки президент России подписал в октябре 2023-го. Компании должны были зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90 процентов зачисленной валюты.Целью такого решения власти назвали обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ смягчило требование о продаже валютной выручки экспортерами

© РИА Новости / Михаил КутузовДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Денежные купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство второй раз за месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«

"Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40 процентов", — говорится в публикации.

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В правительстве пояснили, что такое решение приняли с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Предыдущее послабление произошло 21 июня — тогда порог репатриации снизили с 80 до 60 процентов.
Указ об обязательной продаже валютной выручки президент России подписал в октябре 2023-го. Компании должны были зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90 процентов зачисленной валюты.
Целью такого решения власти назвали обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.
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