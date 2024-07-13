https://ria.ru/20240713/vsu-1959428479.html
ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области
ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2024
ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области
Украинские войска атаковали пожарную машину в Запорожской области, пострадал сотрудник МЧС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:25
2024-07-13T14:25
2024-07-13T14:25
запорожская область
россия
владимир рогов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали пожарную машину в Запорожской области, пострадал сотрудник МЧС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области на бригаду МЧС нацисты сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет. Сделали это боевики ВСУ во время тушения пожара. К сожалению, пострадал старший пожарный МЧС России. Сейчас мужчина находится в больнице", - написал Рогов.По его словам, пожарный автомобиль поврежден осколками.
https://ria.ru/20240624/vsu-1955143622.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области украинские войска атаковали пожарную машину