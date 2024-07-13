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Благотворительный фонд "Помогаем нашим" привез медоборудование в ЛНР - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/volontery-1959468365.html
Благотворительный фонд "Помогаем нашим" привез медоборудование в ЛНР
Благотворительный фонд "Помогаем нашим" привез медоборудование в ЛНР - РИА Новости, 13.07.2024
Благотворительный фонд "Помогаем нашим" привез медоборудование в ЛНР
Волонтеры благотворительного фонда "Помогаем нашим" привезли в одно из медучреждений Луганской Народной Республики оборудование, адаптированное для работы в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:24
2024-07-13T19:24
специальная военная операция на украине
общество
россия
луганская народная республика
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Волонтеры благотворительного фонда "Помогаем нашим" привезли в одно из медучреждений Луганской Народной Республики оборудование, адаптированное для работы в полевых условиях, сообщил журналистам волонтер Александр. "Сегодня от фонда "Помогаем нашим" привезли в госпиталь дорогостоящее оборудование. Это аппарат искусственной вентиляции легких, бронхоскоп портативный, переносной аппарат УЗИ. Мы постоянно помогаем данному госпиталю, ездим стабильно раз в две недели", — сказал волонтер. По его словам, данное оборудование, как и все, что передается в качестве помощи данным фондом, приобретается на средства неравнодушных граждан России. Общая стоимость данной помощи превысила 3,5 миллиона рублей. "Хочется сказать огромные слова благодарности людям, которые, как ангелы, находятся за нашими плечами, постоянно помогают на протяжении всей специальной операции. Очень много полезных вещей для сохранения и сбережения здоровья наших с вами ребят было передано из их нежных теплых рук и большого огромного сердца… Начиная с детских писем и заканчивая серьезной техникой, которую нам сегодня привезли. Мы и наши пациенты понимаем, что где-то далеко о нас очень сильно переживают и знают, за что мы сражаемся", — сказал журналистам командир 39-го отдельного гвардейского отряда ВДВ МО РФ Юрий Бровко. Принимая помощь. Волонтеры фонда также доставят помощь в четыре подразделения, находящиеся на передовой на Харьковском и Краснолиманском направлениях. В состав помощи войдут фельдшерские рюкзаки, индивидуальные аптечки, расходные медицинские материалы для пополнения аптечек.
https://ria.ru/20240712/pomosch-1959221356.html
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общество, россия, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
Благотворительный фонд "Помогаем нашим" привез медоборудование в ЛНР

Волонтеры фонда "Помогаем нашим" привезли в ЛНР медицинское оборудование

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Волонтеры благотворительного фонда "Помогаем нашим" привезли в одно из медучреждений Луганской Народной Республики оборудование, адаптированное для работы в полевых условиях, сообщил журналистам волонтер Александр.
"Сегодня от фонда "Помогаем нашим" привезли в госпиталь дорогостоящее оборудование. Это аппарат искусственной вентиляции легких, бронхоскоп портативный, переносной аппарат УЗИ. Мы постоянно помогаем данному госпиталю, ездим стабильно раз в две недели", — сказал волонтер.
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По его словам, данное оборудование, как и все, что передается в качестве помощи данным фондом, приобретается на средства неравнодушных граждан России. Общая стоимость данной помощи превысила 3,5 миллиона рублей.
"Хочется сказать огромные слова благодарности людям, которые, как ангелы, находятся за нашими плечами, постоянно помогают на протяжении всей специальной операции. Очень много полезных вещей для сохранения и сбережения здоровья наших с вами ребят было передано из их нежных теплых рук и большого огромного сердца… Начиная с детских писем и заканчивая серьезной техникой, которую нам сегодня привезли. Мы и наши пациенты понимаем, что где-то далеко о нас очень сильно переживают и знают, за что мы сражаемся", — сказал журналистам командир 39-го отдельного гвардейского отряда ВДВ МО РФ Юрий Бровко. Принимая помощь.
Волонтеры фонда также доставят помощь в четыре подразделения, находящиеся на передовой на Харьковском и Краснолиманском направлениях. В состав помощи войдут фельдшерские рюкзаки, индивидуальные аптечки, расходные медицинские материалы для пополнения аптечек.
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