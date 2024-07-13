https://ria.ru/20240713/terrorizm-1959384170.html

В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок

В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок - РИА Новости, 13.07.2024

В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок

Купирование угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока, является одним из серьезных вызовов для... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:10

2024-07-13T08:10

2024-07-13T08:10

одкб

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893661906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_376df6f32909260b66ce674ee53df64d.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Купирование угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока, является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Один из главных вызовов (для ОДКБ) – это ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности. Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности, из приграничного региона между Сирией и Турцией", - заявил Васильев в интервью РИА Новости. Он отметил, что это "не просто группировки и не просто беженцы". "Это люди, прошедшие боевую подготовку, имеющие налаженное финансирование. Естественно, купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ", - уточнил Васильев.

https://ria.ru/20240704/shos-1957344838.html

https://ria.ru/20240201/destabilizatsiya-1924720176.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одкб, афганистан