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В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок - РИА Новости, 13.07.2024
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08:10 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/terrorizm-1959384170.html
В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок
В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок - РИА Новости, 13.07.2024
В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок
Купирование угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока, является одним из серьезных вызовов для... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:10
2024-07-13T08:10
одкб
афганистан
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Купирование угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока, является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Один из главных вызовов (для ОДКБ) – это ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности. Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности, из приграничного региона между Сирией и Турцией", - заявил Васильев в интервью РИА Новости. Он отметил, что это "не просто группировки и не просто беженцы". "Это люди, прошедшие боевую подготовку, имеющие налаженное финансирование. Естественно, купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ", - уточнил Васильев.
https://ria.ru/20240704/shos-1957344838.html
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одкб, афганистан
ОДКБ, Афганистан
В ОДКБ оценили важность купирования угроз от террористических группировок

Постпред Васильев назвал купирование угроз от террористов вызовом для ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ
Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Купирование угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока, является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Один из главных вызовов (для ОДКБ) – это ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности. Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности, из приграничного региона между Сирией и Турцией", - заявил Васильев в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что это "не просто группировки и не просто беженцы".
«
"Это люди, прошедшие боевую подготовку, имеющие налаженное финансирование. Естественно, купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ", - уточнил Васильев.
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