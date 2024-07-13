https://ria.ru/20240713/ssha-1959375324.html

Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах

Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах - РИА Новости, 13.07.2024

Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах

Президент США Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы его предшественника Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный "Проект... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T04:20

2024-07-13T04:20

2024-07-13T04:20

в мире

сша

мичиган

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d8a2022f6798afccc839230ecad494.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы его предшественника Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный "Проект 2025", от которого бывший американский лидер открестился. "Проект 2025" - крупнейшая атака на наше правительство и личные свободы, которая когда-либо предлагалась в нашей истории", - заявил Байден на митинге сторонников в штате Мичиган. По словам американского лидера, программу разработали и оплатили "люди Трампа", а ее выполнение станет "кошмаром". Как заявил Байден, программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов, "истребит гражданскую службу", заменив чиновников на сторонников Трампа, блокирует госпрограммы медицинского страхования, приведет к подорожанию лекарств. "Проект 2025" представляет из себя 900-страничное изложение идей консерваторов, среди которых - сторонники Трампа и бывшие чиновники его администрации. Программа предлагает пересмотр налогового кодекса, ограничения на аборты, меры по депортации нелегалов и перемены в структуре правительства. Байден заявляет, что "Проект 2025" "позволит минюсту преследовать врагов Трампа". Экс-президент ровно в том же обвиняет нынешний минюст в контексте уголовных дел против него. Трамп ранее сказал, что ничего не знает о "проекте", не читал его и не в курсе, кто составил программу. Связать его с публикацией пытаются "радикальные леваки-демократы", добавил экс-президент. О программе, действительно, говорят больше в продемократических СМИ. Байден словам Трампа о непричастности к "проекту" не верит. Речь Байдена американские телеканалы восприняли как попытку сместить фокус внимания с провальных дебатов, вопросы о которых не иссякают у журналистов на фоне роста числа призывов к Байдену выйти из гонки. NBC News, к примеру, назвал высказывания президента США "попыткой положить конец призывам демократов отказаться от участия в выборах".

https://ria.ru/20240713/bayden-1959367885.html

https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html

сша

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024