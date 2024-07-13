Рейтинг@Mail.ru
Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/ssha-1959375324.html
Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах
Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах - РИА Новости, 13.07.2024
Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах
Президент США Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы его предшественника Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный "Проект... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T04:20
2024-07-13T04:20
в мире
сша
мичиган
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d8a2022f6798afccc839230ecad494.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы его предшественника Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный "Проект 2025", от которого бывший американский лидер открестился. "Проект 2025" - крупнейшая атака на наше правительство и личные свободы, которая когда-либо предлагалась в нашей истории", - заявил Байден на митинге сторонников в штате Мичиган. По словам американского лидера, программу разработали и оплатили "люди Трампа", а ее выполнение станет "кошмаром". Как заявил Байден, программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов, "истребит гражданскую службу", заменив чиновников на сторонников Трампа, блокирует госпрограммы медицинского страхования, приведет к подорожанию лекарств. "Проект 2025" представляет из себя 900-страничное изложение идей консерваторов, среди которых - сторонники Трампа и бывшие чиновники его администрации. Программа предлагает пересмотр налогового кодекса, ограничения на аборты, меры по депортации нелегалов и перемены в структуре правительства. Байден заявляет, что "Проект 2025" "позволит минюсту преследовать врагов Трампа". Экс-президент ровно в том же обвиняет нынешний минюст в контексте уголовных дел против него. Трамп ранее сказал, что ничего не знает о "проекте", не читал его и не в курсе, кто составил программу. Связать его с публикацией пытаются "радикальные леваки-демократы", добавил экс-президент. О программе, действительно, говорят больше в продемократических СМИ. Байден словам Трампа о непричастности к "проекту" не верит. Речь Байдена американские телеканалы восприняли как попытку сместить фокус внимания с провальных дебатов, вопросы о которых не иссякают у журналистов на фоне роста числа призывов к Байдену выйти из гонки. NBC News, к примеру, назвал высказывания президента США "попыткой положить конец призывам демократов отказаться от участия в выборах".
https://ria.ru/20240713/bayden-1959367885.html
https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html
сша
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_911ef2e58f6f7665de6dca37541102bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден пригрозил "кошмаром" в случае победы Трампа на выборах

Байден пугает сторонников якобы программой Трампа, от которой тот открестился

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы его предшественника Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный "Проект 2025", от которого бывший американский лидер открестился.
"Проект 2025" - крупнейшая атака на наше правительство и личные свободы, которая когда-либо предлагалась в нашей истории", - заявил Байден на митинге сторонников в штате Мичиган.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Байден пошутил о своем возрасте
00:50
По словам американского лидера, программу разработали и оплатили "люди Трампа", а ее выполнение станет "кошмаром".
Как заявил Байден, программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов, "истребит гражданскую службу", заменив чиновников на сторонников Трампа, блокирует госпрограммы медицинского страхования, приведет к подорожанию лекарств.
"Проект 2025" представляет из себя 900-страничное изложение идей консерваторов, среди которых - сторонники Трампа и бывшие чиновники его администрации. Программа предлагает пересмотр налогового кодекса, ограничения на аборты, меры по депортации нелегалов и перемены в структуре правительства. Байден заявляет, что "Проект 2025" "позволит минюсту преследовать врагов Трампа". Экс-президент ровно в том же обвиняет нынешний минюст в контексте уголовных дел против него.
Трамп ранее сказал, что ничего не знает о "проекте", не читал его и не в курсе, кто составил программу. Связать его с публикацией пытаются "радикальные леваки-демократы", добавил экс-президент. О программе, действительно, говорят больше в продемократических СМИ. Байден словам Трампа о непричастности к "проекту" не верит.
Речь Байдена американские телеканалы восприняли как попытку сместить фокус внимания с провальных дебатов, вопросы о которых не иссякают у журналистов на фоне роста числа призывов к Байдену выйти из гонки. NBC News, к примеру, назвал высказывания президента США "попыткой положить конец призывам демократов отказаться от участия в выборах".
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену
00:41
 
В миреСШАМичиганДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала