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Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили - РИА Новости, 13.07.2024
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14:15 13.07.2024 (обновлено: 16:13 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/srok-1959426934.html
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили - РИА Новости, 13.07.2024
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили
Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на сумму порядка 1 миллиарда рублей, продлён до 23... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:15
2024-07-13T16:13
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на сумму порядка 1 миллиарда рублей, продлён до 23 сентября, следует из текста постановления, опубликованного в картотеке судов. "Срок предварительного следствия продлен 06 июня 2024 года руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 03 месяца 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 23 сентября 2024 года", - говорится в тексте постановления о продлении срока ареста. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". -0-
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили

Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до 23 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на сумму порядка 1 миллиарда рублей, продлён до 23 сентября, следует из текста постановления, опубликованного в картотеке судов.
"Срок предварительного следствия продлен 06 июня 2024 года руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 03 месяца 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 23 сентября 2024 года", - говорится в тексте постановления о продлении срока ареста.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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