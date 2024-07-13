https://ria.ru/20240713/sotrudnichestvo-1959472474.html

США планируют укрепить сотрудничество с Арменией

США планируют укрепить сотрудничество с Арменией - РИА Новости, 13.07.2024

США планируют укрепить сотрудничество с Арменией

США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Арменией, заявила заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:36

2024-07-13T19:36

2024-07-13T22:25

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ЕРЕВАН, 13 июл — РИА Новости. США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Арменией, заявила заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в соцсети X."Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством (Армении. — Прим. ред.) и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы", — написала она.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил важность последовательного развития сотрудничества с США. Он указал на постоянную поддержку Вашингтоном эффективного продвижения демократических реформ в республике, в частности, в сферах правосудия, полиции и госуправления.В среду американское посольство сообщило, что Зея пробудет в Армении до 16 июля. Уточнялось, что она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.В середине июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявили о намерении повысить уровень отношений двух стран до стратегического партнерства.Армения меняет векторВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите Содружества. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте политик заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240706/armeniya-1957828104.html

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951998658.html

https://ria.ru/20240713/vasilev-1959269730.html

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в мире, армения, сша, вашингтон (штат), евразийский экономический союз, государственный департамент сша, одкб, никол пашинян, мария захарова