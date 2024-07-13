https://ria.ru/20240713/shebekino-1959404427.html
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 13.07.2024
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:59
2024-07-13T10:59
2024-07-13T10:59
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ. В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Гладков: мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в Шебекино