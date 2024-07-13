https://ria.ru/20240713/shebekino-1959404427.html

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 13.07.2024

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:59

2024-07-13T10:59

2024-07-13T10:59

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400600_0:28:678:409_1920x0_80_0_0_f183e5d9914747591bde026a21261cc3.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ. В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины