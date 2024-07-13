https://ria.ru/20240713/rossija-1959420365.html

Исследование: россияне положительно относятся к внутреннему туризму

Исследование: россияне положительно относятся к внутреннему туризму - РИА Новости, 13.07.2024

Исследование: россияне положительно относятся к внутреннему туризму

Исследование, проведенное Агентством стратегических инициатив совместно с группой Б1, фондом "Росконгресс" и Минэкономразвития РФ, показало, что большинство... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:30

2024-07-13T13:30

2024-07-13T13:30

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

отдых в россии

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Исследование, проведенное Агентством стратегических инициатив совместно с группой Б1, фондом "Росконгресс" и Минэкономразвития РФ, показало, что большинство респондентов (87%) с удовольствием путешествуют по России и отдыхают в своей стране, сообщает пресс-служба АСИ. Между тем, 11% опрошенных признались, что им не нравится отдых внутри страны, но они вынуждены искать возможности для внутреннего отдыха по тем или иным причинам. Еще 2% граждан ответили, что отдыхают за рубежом. Что касается предпочтений, то 75% опрошенных сообщили, что их привлекает культурно-познавательный туризм, 60% – предпочитают отдых на морских курортах и 45% заинтересованы в лечебно-оздоровительном формате. Чуть меньше половины участников исследования (41%) отметили, что выбор возможностей для проведения отпуска стал интереснее в последнее время, и 36% считают, что это произошло за счет развития внутреннего туризма. Кроме того, российские граждане активно путешествуют в течение года в формате "тур выходного дня", который становится все более популярным. Путешествия в ближайшие регионы привлекают 80% респондентов. Интересный результат исследования - готовность соотечественников возвращаться в те места, где они уже бывали ранее: почти 80% опрошенных хотят вернуться туда, где им понравилось. Из них 26% уточнили, что хотели бы видеть в полюбившихся им местах новые возможности.

https://ria.ru/20231104/turisty-1907303296.html

https://ria.ru/20231213/otdykh-1915572655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси), отдых в россии