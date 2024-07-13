https://ria.ru/20240713/rospotrebnadzor-1959391338.html

Роспотребнадзор контролирует информацию о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор контролирует информацию о неизвестном заболевании в Нигерии - РИА Новости, 13.07.2024

Роспотребнадзор контролирует информацию о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии, от которого могли пострадать более 50 человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:14

2024-07-13T09:14

2024-07-13T09:14

нигерия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии, от которого могли пострадать более 50 человек, сообщила пресс-служба ведомства. По данным неофициальных источников в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей, уточнили в пресс-службе. "Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии", - говорится в сообщении. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой, причины в настоящее время не установлены, пояснили в ведомстве. В России в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html

https://radiosputnik.ru/20240711/rospotrebnadzor-1958924796.html

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нигерия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)