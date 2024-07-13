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Пострадавший при обстреле Шебекино ребенок все еще находится в реанимации - РИА Новости, 13.07.2024
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07:36 13.07.2024 (обновлено: 07:43 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/reanimatsiya-1959382420.html
Пострадавший при обстреле Шебекино ребенок все еще находится в реанимации
Пострадавший при обстреле Шебекино ребенок все еще находится в реанимации - РИА Новости, 13.07.2024
Пострадавший при обстреле Шебекино ребенок все еще находится в реанимации
Один из детей, пострадавший при обстреле ВСУ в Шебекино Белгородской области, все еще находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:36
2024-07-13T07:43
шебекино
белгородская область
москва
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из детей, пострадавший при обстреле ВСУ в Шебекино Белгородской области, все еще находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Состояние одного из мальчиков, который получил ранение в шебекинском дворе, улучшилось. Второй, к сожалению, до сих пор находится в реанимации, врачи борются за его жизнь", - сказал Гладков в видео. Он добавил, что за сутки из-за атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще четыре пострадали, один из них получил тяжелые ранения. В пятницу Гладков сообщал о смерти главы управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александра Маслиенко при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ. В четверг вечером глава региона сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них были в тяжелом состоянии. В пятницу утром губернатор сообщал, что один ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся пострадавшие дети. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении. Вечером в пятницу Минздрав сообщал, что один из детей, пострадавший при обстреле Шебекино, доставлен в РДКБ в Москве в состоянии средней тяжести. Гладков также уточнил, что один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находился в реанимации после операции.
https://ria.ru/20240711/shebekino-1959109048.html
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шебекино, белгородская область, москва, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Шебекино, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Пострадавший при обстреле Шебекино ребенок все еще находится в реанимации

Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ в Шебекино ребенок находится в реанимации

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из детей, пострадавший при обстреле ВСУ в Шебекино Белгородской области, все еще находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Состояние одного из мальчиков, который получил ранение в шебекинском дворе, улучшилось. Второй, к сожалению, до сих пор находится в реанимации, врачи борются за его жизнь", - сказал Гладков в видео.
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Он добавил, что за сутки из-за атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще четыре пострадали, один из них получил тяжелые ранения. В пятницу Гладков сообщал о смерти главы управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александра Маслиенко при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ.
В четверг вечером глава региона сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них были в тяжелом состоянии. В пятницу утром губернатор сообщал, что один ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся пострадавшие дети. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении. Вечером в пятницу Минздрав сообщал, что один из детей, пострадавший при обстреле Шебекино, доставлен в РДКБ в Москве в состоянии средней тяжести.
Гладков также уточнил, что один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находился в реанимации после операции.
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