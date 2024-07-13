"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет в направлении Кирьят-Шмоны
"Хезболла": движение выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы деревень на юге Ливана.
Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана.
"В ответ на нападения израильского противника на стойкие южные деревни и дома и обстрелы мирных жителей, в частности на нападение на поселение Аль-Хардали, приведшее к гибели двух человек, бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли в субботу Кирьят-Шмону десятками ракет "Катюша",- говорится в заявлении "Хезболлах".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.