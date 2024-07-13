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В Краснодаре потушили пожар в производственном здании
В Краснодаре потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 13.07.2024
В Краснодаре потушили пожар в производственном здании
Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:39
2024-07-13T21:39
2024-07-13T21:39
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. В субботу МЧС РФ информировали о пожаре в производственном здании Краснодара, где изготавливают модульные каркасные строения. Предварительно, его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд. Позже пожар был локализован, по уточненным данным, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар в производственном здании
В Краснодаре потушили пожар в здании на площади 1,5 тыс "квадратов"