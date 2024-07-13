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В Краснодаре потушили пожар в производственном здании

В Краснодаре потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 13.07.2024

В Краснодаре потушили пожар в производственном здании

Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:39

2024-07-13T21:39

2024-07-13T21:39

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. В субботу МЧС РФ информировали о пожаре в производственном здании Краснодара, где изготавливают модульные каркасные строения. Предварительно, его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд. Позже пожар был локализован, по уточненным данным, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

краснодар

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)