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В Краснодаре загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.07.2024
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17:59 13.07.2024 (обновлено: 18:07 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959459435.html
В Краснодаре загорелось производственное здание
В Краснодаре загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.07.2024
В Краснодаре загорелось производственное здание
Спасатели тушат производственное здание в Краснодаре, которое горит, по предварительным данным, на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:59
2024-07-13T18:07
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат производственное здание в Краснодаре, которое горит, по предварительным данным, на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС РФ."В Краснодаре огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Горит производственное здание, предварительно, на 5 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Силы и средства наращиваются.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html
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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Краснодаре загорелось производственное здание

МЧС РФ: в Краснодаре загорелось производственное здание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат производственное здание в Краснодаре, которое горит, по предварительным данным, на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
"В Краснодаре огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Горит производственное здание, предварительно, на 5 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Силы и средства наращиваются.
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КраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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